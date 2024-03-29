В Баку состоится ярмарка труда и карьеры IT HUB Azerbaijan

В Баку 2 апреля пройдет ярмарка труда и карьеры IT HUB Azerbaijan с участием ведущих цифровых и технологических компаний страны.

В Баку 2 апреля пройдет ярмарка труда и карьеры IT HUB Azerbaijan с участием ведущих цифровых и технологических компаний страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Организаторами выставки выступают Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SIM), Европейский банк реконструкции и развития, Бакинская высшая школа нефти (БВШН) и компания StrategEast.

Ярмарка под лозунгом "Будущая работа, измени будущее!" (“Gələcək iş, gələcəyi dəyiş!”) пройдет в Баиловском корпусе БВШН. Вакансии представят около 100 технологических и цифровых компаний Азербайджана.

Выпускники и студенты последних курсов, обучающиеся в сфере ИКТ в различных вузах страны, смогут ознакомиться с перспективами карьерного роста в соответствии с их квалификацией.