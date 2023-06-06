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В Баку состоится выставка местных компаний

В Баку состоится выставка местных компаний На выставке "Гейдар Алиев и предпринимательство Азербайджана", которая начнет работу 8 июня, будут представлены товары и услуги более 150 местных компаний, осуществляющих деятельность в сфере промышленности, сельского хозяйства, продовольствия, ИКТ, образ
Бизнес
6 июня 2023 г. 14:05
В Баку состоится выставка местных компаний

На выставке "Гейдар Алиев и предпринимательство Азербайджана", которая начнет работу 8 июня, будут представлены товары и услуги более 150 местных компаний, осуществляющих деятельность в сфере промышленности, сельского хозяйства, продовольствия, ИКТ, образования, строительства, логистики и др.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Выставка, приуроченная к 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, будет организована KOBİA при содействии Министерства экономики.

Целью проведения выставки является более широкое представление азербайджанских компаний, расширение возможности выхода на рынки, развитие деловых партнерских отношений между бизнесменами.

В рамках выставки, которая продлится до 10 июня, пройдут панельные обсуждения на темы "Великое возвращение - инвестиционные возможности на освобожденных от оккупации территориях и льготы", "Экономическая трансформация на фоне современных вызовов: формирование конкурентоспособного и устойчивого бизнеса".

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yerli şirkətlərin sərgisi keçiriləcək

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