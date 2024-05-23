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В Габале будет построен завод по производству пива и безалкогольных напитков

В Габале будет построен завод по производству пива и безалкогольных напитков В Габале подписан Договор о совместном участии по созданию завода по производству пива и безалкогольных напитков.
Бизнес
23 мая 2024 г. 10:48
В Габале будет построен завод по производству пива и безалкогольных напитков

В Габале подписан Договор о совместном участии по созданию завода по производству пива и безалкогольных напитков.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Отмечается, что министр экономики Микаил Джаббаров встретился с представителями ООО Georgian Beer Company Ltd Цезарем Чочели, Шалвой Чочели и Гочей Дарчиашвили и обсудил перспективы развития двустороннего сотрудничества.

В рамках встречи между ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" и грузинской компанией Georgian Beer Company Ltd был подписан Договор о совместном участии в строительстве в Габалинском районе нового завода по производству лицензионных марок пива премиум-класса, местного брендового пива и безалкогольных напитков на основе передовых международных технологий.

На заводе, который будет способствовать расширению экспортных возможностей за счет производства конкурентоспособной продукции, планируется создать годовую производственную мощность в 140 млн литров и около 300 новых рабочих мест.

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Версия на английском языке ФотоBeer and soft drinks production plant to be established in Azerbaijan's Gabala
Версия на азербайджанском языке ФотоQəbələdə pivə və sərinləşdirici içkilərin istehsalı zavodu qurulacaq

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