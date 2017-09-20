В Баку состоится мероприятие, посвященное Influencer Marketing

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ 30 сентября в Dreamland Country & Life состоится мероприятие, посвященное последнему тренду в области маркетинга - Influencer Marketing (Маркетинг влияния). Как сообщает Report со ссылкой на компанию Keepface, инфлуенсерами считаются люди, задающие вектор направления мысли в социальных сетях. Бренды добиваются больших успехов, используя инфлуенсеров в своих PR-коммуникациях.

Блогеры, знаменитости, журналисты, эксперты в различных областях, социально активные люди, общественные деятели и те, у кого есть определенная аудитория - их всех можно назвать инфлуенсерами.

Основная цель мероприятия, впервые проходящего в регионе - объединить инфлуенсеров и бренды и побудить их к сотрудничеству. Influencer Day является закрытым мероприятием, принять участие в котором можно лишь по специальным пригласительным. На данный момент число приглашенных гостей составляет порядка 150 человек, среди которых будут топ-инфлуенсеры, руководители компаний, представители брендов, специалисты в области маркетинга и PR, а также представители медиа.

Официальная часть Influencer Day Baku будет состоять из выступлений на тему социальный маркетинг, дата-маркетинг (data-marketing). Затем планируется презентация Influencer Marketing платформы Keepface и дискуссии вокруг объявленных тем. Гости мероприятия смогут задавать выступающим свои вопросы. Интересной частью Influencer Day Baku будет награждение инфлуенсеров, которые расскажут гостям о своей деятельности и поделятся впечатлениями о сотрудничестве с брендами.

Далее присутствующие смогут посмотреть виллы и прогуляться по гольф-клубу, находящемуся в Dreamland Country & Life. Неофициальная часть мероприятия завершится ужином и интересным шоу-представлением.

Организаторами Influencer Day Baku являются Keepface DMCC и Dreamland Country & Life. Также помощь в реализации мероприятия оказывают следующие компании: Hooki Cafe, Az-Granata, Chelebi и Vitam.