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    В Баку проходит заседание Союза предпринимателей Азербайджана и Турции

    Али Ихсан Генч: На сегодняшний день связанные с безналичными платежами изменения создают некоторые трудности для предпринимателей

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня проходит заседание общего собрания Общественного союза предпринимателей и промышленников Азербайджана и Турции (TÜİB). 

    Как сообщает Report, наряду с предпринимателями, на мероприятии принимают участие депутаты, посол Турции в Азербайджане заместители министров и другие должностные лица.

    Конференцию открыл вступительным словом председатель правления Союза Али Ихсан Генч. Он коснулся реформ в Азербайджане, отметив значительные изменения в стране: "Проводимые с начала 2016 года таможенные реформы открыли новые возможности для предпринимателей. Налоговые реформы также значимы для них, однако на сегодняшний день связанные с безналичными платежами изменения создают некоторые сложности. Мы представим наши предложения в Милли Меджлис". 

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