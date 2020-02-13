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В Баку проходит международная конференция

​В Баку проходит международная конференция

Сегодня в Баку проходит международная конференция "Цифровая экономика: современные вызовы и реальные возможности".

Как сообщает Report, на мероприятии выступил ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов.

Он отметил, что цифровая экономика важна для Азербайджана, как и для большинства развивающихся стран.

Выступая на конференции, заместитель министра экономики Ниязи Сафаров сказал, что развитие цифровой экономики в Азербайджане предполагает реализацию серьезных целей.

"Не секрет, что развитие цифровой экономики способствует изменению как минимум 50% современных отраслей экономики", - сказал он.

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