Сегодня в Баку проходит международная конференция "Цифровая экономика: современные вызовы и реальные возможности".

Как сообщает Report, на мероприятии выступил ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов.

Он отметил, что цифровая экономика важна для Азербайджана, как и для большинства развивающихся стран.

Выступая на конференции, заместитель министра экономики Ниязи Сафаров сказал, что развитие цифровой экономики в Азербайджане предполагает реализацию серьезных целей.

"Не секрет, что развитие цифровой экономики способствует изменению как минимум 50% современных отраслей экономики", - сказал он.