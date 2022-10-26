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В Баку открылась ярмарка китайской продукции

В Баку открылась ярмарка китайской продукции Производство Китая внесет положительный вклад в социально-экономическое развитие Азербайджана и позволит укрепить сотрудничество между странами.
Бизнес
26 октября 2022 г. 11:30
В Баку открылась ярмарка китайской продукции

Производство Китая внесет положительный вклад в социально-экономическое развитие Азербайджана и позволит укрепить сотрудничество между странами.

Как передает Report, об этом советник по торгово-экономическим вопросам посольства Китая в Азербайджане Ма Чи заявил на открытии ярмарки китайской продукции в Азербайджане.

"Эта выставка является первой в своем роде. Представители ряда китайских компаний представляют тут свою продукцию, что демонстрирует их желание сотрудничать с Азербайджаном", - отметил советник посольства.

Китайская экономика достигла большого развития, и многие годы занимает лидирующее место во всем мире, отметил Ма Чи.

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