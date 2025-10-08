Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    В Азербайджане за 9 месяцев принят 221 новый госстандарт

    Бизнес
    • 08 октября, 2025
    • 16:53
    В Азербайджане за 9 месяцев принят 221 новый госстандарт

    Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) в январе-сентябре текущего года принял 221 новый государственный стандарт.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на AZSTAND.

    Данные нормативные документы создают условия для повышения безопасности и качества потребляемых продуктов в различных сферах, процессов, связанных с производством продукции, и методов производства, а также для повышения конкурентоспособности продукции и внедрения новых технологий.

    В частности, за 9 месяцев было принято 44 государственных стандарта по пищевой технологии и сельскому хозяйству, 9 - по строительным материалам, 27 - по информации, телекоммуникации и электротехнике, 17 - по нефтегазовой и связанным технологиям, 21 - по окружающей среде, 7 - по транспортной отрасли, 10 - по управлению и качеству и т.д.

    Кроме того, за отчетный период проведена периодическая проверка или внесены изменения в 65 государственных стандартов, 57 государственных стандартов отменены.

    На основании заказов предпринимателей были разработаны 104 технических условия, которые прошли экспертную проверку и были зарегистрированы.

