В Азербайджане за 9 месяцев принят 221 новый госстандарт

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) в январе-сентябре текущего года принял 221 новый государственный стандарт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZSTAND.

Данные нормативные документы создают условия для повышения безопасности и качества потребляемых продуктов в различных сферах, процессов, связанных с производством продукции, и методов производства, а также для повышения конкурентоспособности продукции и внедрения новых технологий.

В частности, за 9 месяцев было принято 44 государственных стандарта по пищевой технологии и сельскому хозяйству, 9 - по строительным материалам, 27 - по информации, телекоммуникации и электротехнике, 17 - по нефтегазовой и связанным технологиям, 21 - по окружающей среде, 7 - по транспортной отрасли, 10 - по управлению и качеству и т.д.

Кроме того, за отчетный период проведена периодическая проверка или внесены изменения в 65 государственных стандартов, 57 государственных стандартов отменены.

На основании заказов предпринимателей были разработаны 104 технических условия, которые прошли экспертную проверку и были зарегистрированы.