В Азербайджане выставят на аукцион 57 объектов госимущества

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики проведет очередные приватизационные аукционы 16 и 23 мая, в ходе которых предложит инвесторам 57 объектов госимущества.

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики проведет очередные приватизационные аукционы 16 и 23 мая, в ходе которых предложит инвесторам 57 объектов госимущества.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

16 мая на аукцион будут выставлены 8 малых государственных предприятий и 24 автомобиля. Большинство транспортных средств произведены в Южной Корее и Японии.

23 мая на аукцион будут выставлены пакеты акций 3 акционерных обществ и 22 транспортных средства. Выставляемые на аукцион акционерные общества представлены в строительной и промышленной сферах.