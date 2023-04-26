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В Азербайджане выставят на аукцион 57 объектов госимущества

В Азербайджане выставят на аукцион 57 объектов госимущества Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики проведет очередные приватизационные аукционы 16 и 23 мая, в ходе которых предложит инвесторам 57 объектов госимущества.
Бизнес
26 апреля 2023 г. 16:32
В Азербайджане выставят на аукцион 57 объектов госимущества

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики проведет очередные приватизационные аукционы 16 и 23 мая, в ходе которых предложит инвесторам 57 объектов госимущества.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

16 мая на аукцион будут выставлены 8 малых государственных предприятий и 24 автомобиля. Большинство транспортных средств произведены в Южной Корее и Японии.

23 мая на аукцион будут выставлены пакеты акций 3 акционерных обществ и 22 транспортных средства. Выставляемые на аукцион акционерные общества представлены в строительной и промышленной сферах.

Со списком выставленного на аукцион госимущества можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 57 dövlət əmlakı hərraca çıxarılacaq

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