В Азербайджане в праздничные дни будет продолжена выдача сертификатов происхождения товаров

В Азербайджане в праздничные дни будет продолжена выдача сертификатов происхождения товаров.

В Азербайджане в праздничные дни будет продолжена выдача сертификатов происхождения товаров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана.

"Государственная служба, региональные подразделения, а также Центр экспертизы потребительских товаров и региональные подразделения, действующие при Службе, в целях обеспечения непрерывности проведения экспертиз по определению страны происхождения экспортируемых товаров и выдачи сертификатов, подтверждающих страну происхождения товаров, будут работать 22, 23 и 25 марта.

В указанные даты предприниматели, как и в рабочие дни, могут обратиться в Госслужбу и ее региональные отделения для получения услуг", - говорится в сообщении.