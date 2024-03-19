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В Азербайджане в праздничные дни будет продолжена выдача сертификатов происхождения товаров

В Азербайджане в праздничные дни будет продолжена выдача сертификатов происхождения товаров В Азербайджане в праздничные дни будет продолжена выдача сертификатов происхождения товаров.
Бизнес
19 марта 2024 г. 10:56
В Азербайджане в праздничные дни будет продолжена выдача сертификатов происхождения товаров

В Азербайджане в праздничные дни будет продолжена выдача сертификатов происхождения товаров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана.

"Государственная служба, региональные подразделения, а также Центр экспертизы потребительских товаров и региональные подразделения, действующие при Службе, в целях обеспечения непрерывности проведения экспертиз по определению страны происхождения экспортируемых товаров и выдачи сертификатов, подтверждающих страну происхождения товаров, будут работать 22, 23 и 25 марта.

В указанные даты предприниматели, как и в рабочие дни, могут обратиться в Госслужбу и ее региональные отделения для получения услуг", - говорится в сообщении.

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