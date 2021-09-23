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В Азербайджане растет спрос на подержанные автомобили из Грузии

В Азербайджане растет спрос на подержанные автомобили из Грузии Тенденции реэкспорта автомобилей из Грузии в последние месяцы изменились, больше всего растет спрос в Азербайджане, который всегда был крупнейшим рынком для грузинских экспортеров автомобилей. Подержанные автомобили Opel - самые востребованные в стране ав
Бизнес
23 сентября 2021 г. 13:40
В Азербайджане растет спрос на подержанные автомобили из Грузии

Тенденции реэкспорта автомобилей из Грузии в последние месяцы изменились, больше всего растет спрос в Азербайджане, который всегда был крупнейшим рынком для грузинских экспортеров автомобилей. Подержанные автомобили Opel - самые востребованные в стране автомобили.

Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинское издание Commersant.

По словам директора компании Robani Motors Эльгуджи Джагмаидзе, занимающейся импортом автомобилей, бизнес адаптировался к условиям пандемии, и постепенно ситуация начала улучшаться: "Это не означает, что продажи значительно выросли, но все же мы видим положительные тенденции. Например, в Азербайджане спрос вырос в основном на автомобили Opel, произведенные в 2006-2010 годах, цены на которые колеблются в пределах от 2 800 до 3 500 долларов США. Эти автомобили, будучи довольно дешевыми, соответствуют топливному стандарту Евро-4, введенному в Азербайджане несколько лет назад".

Джагмаидзе отмечает, что Грузия практически не экспортирует новые автомобили в Азербайджан, в основном реэкспортирует подержанные автомобили: "Азербайджанские импортеры автомобилей имеют прямые контакты в Европе и ввозят больше автомобилей, чем раньше. В основном с Грузией сотрудничает малый бизнес, который ориентирован на быстрое удовлетворение спроса на дешевые автомобили".

"Несколько лет назад Грузия импортировала автомобили из Европы, но сейчас, в основном, ввозит из США и Японии. В настоящее время реэкспорт автомобилей - один из крупнейших экспортных товаров Грузии. В частности, в 2017-2020 годах реэкспорт составил 1,5 млрд долларов, в том числе 834 млн долларов в 2019 году и 437 млн долларов в период пандемии 2020 года.

По данным службы статистики Sakstat, в январе-августе 2021 года в Азербайджан было реэкспортировано 24 508 автомобилей на сумму 163 млн долларов. В отчетном периоде 2021 года реэкспорт легковых автомобилей увеличился на 63,5%", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees increase in demand for import of used cars from Georgia
Версия на азербайджанском языке Gürcüstandan Azərbaycana idxal olunan ikinci əl avtomobillərə tələbat artıb

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