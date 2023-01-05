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В Азербайджане расширен перечень единых индексов для юрлиц публичного права

В Азербайджане расширен перечень единых индексов для юрлиц публичного права Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Перечень единых индексов, определяемых для государственных органов, юридических лиц, находящихся в государственной собственности или контрольный пакет акций которых принадлежит государству, и юридических ли
Бизнес
5 января 2023 г. 10:46
В Азербайджане расширен перечень единых индексов для юрлиц публичного права

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Перечень единых индексов, определяемых для государственных органов, юридических лиц, находящихся в государственной собственности или контрольный пакет акций которых принадлежит государству, и юридических лиц публичного права, созданных от имени государства", утвержденный постановлением от 15 сентября 2022 года.

Как передает Report, соответствующее новое постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, в перечень включены Фонд аграрного страхования, Служба восстановления, строительства и управления № 1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе, Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе.

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