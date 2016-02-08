​В Азербайджане подешевели некоторые марки сигарет

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ На рынке Азербайджана снизились цены на некоторые марки сигарет, выпускаемых компанией Japan Tobacco International (JTI).

Как сообщили Report в компании, удешевлению продукции способствовали два основных фактора: "Первый фактор - это падение покупательной способности, второй - рост количества ввозимых в страну контрабандных сигарет после подорожания сигарет. С сегодняшнего дня снизились цены на такие марки как Winston, Sobranie и Camel. JTI прибегнул к такому шагу для устранения этих факторов".

Отметим, что зафиксировано снижение цен на такие сигареты как Winston (15%), Sobranie (29%), Camel (14%). "Сигареты марки Sobranie подешевели с 7 до 5 манатов, Winston - с 3,30 до 2,80 манатов, Camel - с 3.50 до 3 манатов", - говорится в информации.