В Азербайджане на аукцион выставят три месторождения полезных ископаемых

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики выставит 14 декабря на аукцион еще три месторождения полезных ископаемых.

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики выставит 14 декабря на аукцион еще три месторождения полезных ископаемых.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

На аукцион планируется выставить песчано-гравийное месторождение "Гаргарчай" в Агдамском районе, а также известняковые месторождения "Гюльбахт" и "Вулкан" в Гарадагском районе.

Стартовая цена месторождений колеблется в диапазоне 1 660 - 45 684 манатов.

Претенденты должны представить соответствующий пакет документов до 16:00 7 декабря по адресу город Баку, Сабаильский район, улица Истиглалийят, 31.

Адрес проведения аукциона: Пространство оказания имущественных услуг, город Баку, улица Халила Рзы Улутюрка, 20. Азербайджан, 1029.

Желающие принять участие в аукционе также могут обратиться в Колл-центр 195-1, тел. (012) 566-07-44.