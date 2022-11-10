В Азербайджане на аукцион выставят три месторождения полезных ископаемых

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики выставит 14 декабря на аукцион еще три месторождения полезных ископаемых.
Об этом Report сообщили в Госслужбе.
На аукцион планируется выставить песчано-гравийное месторождение "Гаргарчай" в Агдамском районе, а также известняковые месторождения "Гюльбахт" и "Вулкан" в Гарадагском районе.
Стартовая цена месторождений колеблется в диапазоне 1 660 - 45 684 манатов.
Претенденты должны представить соответствующий пакет документов до 16:00 7 декабря по адресу город Баку, Сабаильский район, улица Истиглалийят, 31.
Адрес проведения аукциона: Пространство оказания имущественных услуг, город Баку, улица Халила Рзы Улутюрка, 20. Азербайджан, 1029.
Желающие принять участие в аукционе также могут обратиться в Колл-центр 195-1, тел. (012) 566-07-44.