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В Азербайджане на аукцион выставят пять месторождений полезных ископаемых

В Азербайджане на аукцион выставят пять месторождений полезных ископаемых Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана 15 февраля проведет очередной аукцион.
Бизнес
5 января 2023 г. 18:48
В Азербайджане на аукцион выставят пять месторождений полезных ископаемых

Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана 15 февраля проведет очередной аукцион.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

На аукцион будут выставлены пять месторождений полезных ископаемых - месторождение "Шурабад" в Хызинском районе, месторождение глины "Гёйямтала" в Балакянском районе, месторождение глины "Ашагы Салахлы" в Газахском районе, Даш-Салахлинское месторождение бентонитовых глин, месторождение "Аджыдере" в Агстафинском районе.

Стартовая цена на данные месторождения варьируется от 4 991 до 166 400 манатов.

Адрес проведения аукциона: Пространство оказания имущественных услуг, город Баку, Низаминский район, улица Халила Рзы Улутюрка, 20.

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