В Азербайджане на аукцион выставят пять месторождений полезных ископаемых

Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана 15 февраля проведет очередной аукцион.

Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана 15 февраля проведет очередной аукцион.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

На аукцион будут выставлены пять месторождений полезных ископаемых - месторождение "Шурабад" в Хызинском районе, месторождение глины "Гёйямтала" в Балакянском районе, месторождение глины "Ашагы Салахлы" в Газахском районе, Даш-Салахлинское месторождение бентонитовых глин, месторождение "Аджыдере" в Агстафинском районе.

Стартовая цена на данные месторождения варьируется от 4 991 до 166 400 манатов.

Адрес проведения аукциона: Пространство оказания имущественных услуг, город Баку, Низаминский район, улица Халила Рзы Улутюрка, 20.