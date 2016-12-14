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    В Азербайджане медицинские учреждения освобождаются от налога на прибыль

    Сюда относится и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане предусмотрено освобождение от налогов на прибыль Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, медицинских учреждений и структур здравоохранения. 

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательства Милли Меджлиса заявил министр налогов Фазиль Мамедов.

    Отметим, что эта статья предусмотрена в законопроекте новых поправок к Налоговому кодексу.

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