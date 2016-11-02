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    В Азербайджане ликвидированы филиалы еще нескольких компаний

    Это филиалы компаний VAMED ENGINEERING GMBH и VİPRO UK Limited

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Ликвидированы азербайджанское представительство компании Asia Central Trading Limited, а также филиалы компаний VAMED ENGINEERING GMBH и VİPRO UK Limited.

    Об этом сообщили Report в министерстве налогов.

    Кредиторы компании VİPRO UK Limited могут предъявить требования в течение двух месяцев по адресу: г. Баку, Сабаильский район, ул. Низами, 90А.

    Кредиторы Asia Central Trading Limited могут предъявить требования в течение двух месяцев по адресу: г. Баку, Низаминский район, ул. Бахруза Нуриева, д. 14, кв. 3.

    Кредиторы VAMED ENGINEERING GMBH могут предъявить требования в течение двух месяцев по адресу: г. Баку, Ясамальский район, Ени Ясамал-1, д. 10, кв. 168.

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