В Азербайджане ликвидированы филиалы еще нескольких компаний

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Ликвидированы азербайджанское представительство компании Asia Central Trading Limited, а также филиалы компаний VAMED ENGINEERING GMBH и VİPRO UK Limited.

Об этом сообщили Report в министерстве налогов.

Кредиторы компании VİPRO UK Limited могут предъявить требования в течение двух месяцев по адресу: г. Баку, Сабаильский район, ул. Низами, 90А.

Кредиторы Asia Central Trading Limited могут предъявить требования в течение двух месяцев по адресу: г. Баку, Низаминский район, ул. Бахруза Нуриева, д. 14, кв. 3.

Кредиторы VAMED ENGINEERING GMBH могут предъявить требования в течение двух месяцев по адресу: г. Баку, Ясамальский район, Ени Ясамал-1, д. 10, кв. 168.