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Сотрудники таможни предотвратили незаконный ввоз различных видов товаров в Азербайджан

Сотрудники таможни предотвратили незаконный ввоз различных видов товаров в Азербайджан Сотрудники Главного таможенного управления воздушного транспорта Азербайджана пресекли попытку незаконного ввоза различных видов товаров в Азербайджан.
Бизнес
30 августа 2024 г. 17:26
Сотрудники таможни предотвратили незаконный ввоз различных видов товаров в Азербайджан

Сотрудники Главного таможенного управления воздушного транспорта Азербайджана пресекли попытку незаконного ввоза различных видов товаров в Азербайджан.

Об этом сообщили Report в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Гражданин Азербайджана, прибывший авиарейсом Стамбул-Баку, при попытке покинуть таможенную зону через "зеленый коридор" был перенаправлен в "красный коридор", где был проведен досмотр его ручной клади и багажа.

В ходе проверки в сумке гражданина были обнаружены незадекларированные 134 единицы лекарственных средств 6 наименований, 1 800 сигарет без акцизных марок, а также золотые ювелирные изделия общим весом около 161 гр.

По факту проводится расследование.

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