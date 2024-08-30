Сотрудники таможни предотвратили незаконный ввоз различных видов товаров в Азербайджан

Сотрудники Главного таможенного управления воздушного транспорта Азербайджана пресекли попытку незаконного ввоза различных видов товаров в Азербайджан.

Сотрудники Главного таможенного управления воздушного транспорта Азербайджана пресекли попытку незаконного ввоза различных видов товаров в Азербайджан.

Об этом сообщили Report в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Гражданин Азербайджана, прибывший авиарейсом Стамбул-Баку, при попытке покинуть таможенную зону через "зеленый коридор" был перенаправлен в "красный коридор", где был проведен досмотр его ручной клади и багажа.

В ходе проверки в сумке гражданина были обнаружены незадекларированные 134 единицы лекарственных средств 6 наименований, 1 800 сигарет без акцизных марок, а также золотые ювелирные изделия общим весом около 161 гр.

По факту проводится расследование.