В Азербайджане будут подсчитаны долги частного сектора

Баку. 13 октября.REPORT.AZ/ "Мы должны подсчитать долги как государства, так и частного сектора, и вести статистику. Ведение этой статистики важно также для частных предприятий".

Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшнем заседании парламента председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике Зияд Самедзаде. По его словам, на получение рейтинга также влияют случаи, когда частные предприятия не возвращают долги. Председатель комитета сообщил, что права Центробанка в связи с заимствованием будут расширены.

З.Самедзаде также отметил, что должны быть улучшены статистические показатели платежного баланса.

По его словам, в Азербайджане низкие показатели внутреннего заимствования: "Поэтому мы идем на внутреннее заимствование. Этим способом мы сохранили независимость экономики".