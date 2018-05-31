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    В Астрахани состоялось открытие азербайджанского бизнес-центра - ДОПОЛНЕНО

    © Report

    Астрахань. 31 мая. REPORT.AZ/ В Астрахани состоялось открытие азербайджанского бизнес-центра. 

    Как сообщает российское бюро Report, на открытии выступили губернатор Астраханской области Александр Жилкин и министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев

    Открыла бизнесс-центр вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

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    В ходе выступления на открытии центра Ш. Мустафаев заявил, что "Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, поэтому не случайно, что Азербайджан открыл первое торговое представительство именно в  РФ". Министр отметил положительную тенденцию в торговом обороте между двумя странами. Так,  по его словам, в прошлом году товарооборот между странами увеличился на 22% и достиг 2 млрд. долларов США, и за 4 месяца этого года он увеличился уже на 30%. Ш. Мустафаев отметил, что общие инвестиции России в Азербайджан достигли 4 млрд. долларов США, а общие инвестиции Азербайджана в Россию превышают 1 млрд.

    В свою очередь губернатор Астраханской области Александр Жилкин напомнил, что в Баку также  идет строительство астраханского делового центра, и работа двух объектов,  позволит значительно расширить торгово-экономические связи между Россией и Азербайджаном.

    Далее гости ознакомились с выставочным залом бизнес-центра.

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