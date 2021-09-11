Туркменское предприятие наладит экспорт мяса индейки в Азербайджан

Туркменское предприятие Maksada Okgunly планирует наладить экспорт индюшиного мяса в Азербайджан

Туркменское предприятие Maksada Okgunly планирует наладить экспорт индюшиного мяса в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана.

На первом этапе речь идет о 22,5 тоннах ежемесячно, однако в дальнейшем общий объем поставок должен достигнуть 2 000 тонн в год.

В планах также расширить ассортимент экспортируемой продукции - к мясу индейки добавятся продукты глубокой переработки, колбасные изделия, а также полуфабрикаты – пельмени, хинкали, манты и котлеты.