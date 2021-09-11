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Туркменское предприятие наладит экспорт мяса индейки в Азербайджан

Туркменское предприятие наладит экспорт мяса индейки в Азербайджан Туркменское предприятие Maksada Okgunly планирует наладить экспорт индюшиного мяса в Азербайджан
Бизнес
11 сентября 2021 г. 23:25
Туркменское предприятие наладит экспорт мяса индейки в Азербайджан

Туркменское предприятие Maksada Okgunly планирует наладить экспорт индюшиного мяса в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана.

На первом этапе речь идет о 22,5 тоннах ежемесячно, однако в дальнейшем общий объем поставок должен достигнуть 2 000 тонн в год.

В планах также расширить ассортимент экспортируемой продукции - к мясу индейки добавятся продукты глубокой переработки, колбасные изделия, а также полуфабрикаты – пельмени, хинкали, манты и котлеты.

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