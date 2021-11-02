Турецкие подрядчики за 9 месяцев реализовали в Азербайджане проекты на 548 млн долларов

В январе-сентябре текущего года турецкие подрядчики реализовали в Азербайджане 13 проектов на общую сумму 548 млн долларов США.

В январе-сентябре текущего года турецкие подрядчики реализовали в Азербайджане 13 проектов на общую сумму 548 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Союза подрядчиков Турции.

По информации, за 9 месяцев турецкие подрядчики реализовали за пределами страны 167 проектов, общая стоимость которых составила 17,7 млрд долларов. В ТОП-3 по стоимости проектов вошли Россия (7 проектов на 6,9 млрд долларов), Ирак (12 проектов на 3,1 млрд долларов) и Замбия (1 проект на 1,3 млрд долларов).

Количество проектов, реализуемых Турцией в мире с 1972 года, составляет 10 860, общая стоимость - 139,7 млрд долларов. Эти проекты охватили 129 стран.