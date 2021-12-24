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Турецкая лира подешевела на 5%

Турецкая лира подешевела на 5% Турецкая лира в пятницу ослабла на 5% к доллару США после резких скачков курса в течение недели.
Бизнес
24 декабря 2021 г. 14:03
Турецкая лира подешевела на 5%

Турецкая лира в пятницу ослабла на 5% к доллару США после резких скачков курса в течение недели.

Об этом передает Report со ссылкой на данные торгов.

Турецкая валюта выросла до 11,83 лиры с уровня предыдущего закрытия в 11,21 лиры за доллар. Накануне лира укреплялась на 15% после рекордного падения в начале недели, курс впервые с середины ноября находился на уровне 10-11 лир.

Ранее Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%, что вызвало резкое падение курса турецкой валюты — в понедельник доллар достиг рекордных 18,4 лиры.

Резкое укрепление лиры началось после заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о новых мерах по противодействию волатильности курса. Он, в частности, заявил, что правительство будет поощрять депозиты в лирах, компенсируя вкладчикам потери из-за колебаний курса.

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Версия на английском языке Turkish currency down by 5%

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