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Триумф азербайджанского виноделия на самом престижном конкурсе Азии

Триумф азербайджанского виноделия на самом престижном конкурсе Азии Вино Savalan Nobel Exclusive Collection Red Dry Reserve 2016 от азербайджанской винодельни Savalan - ASPI Winery получило престижную награду Trophy for Best Ancient World Wine (Приз за самое лучшее вино Старого Света) на международном винном конкурсе Japa
Бизнес
21 декабря 2021 г. 10:43
Триумф азербайджанского виноделия на самом престижном конкурсе Азии

Вино Savalan Nobel Exclusive Collection Red Dry Reserve 2016 от азербайджанской винодельни Savalan - ASPI Winery получило престижную награду Trophy for Best Ancient World Wine (Приз за самое лучшее вино Старого Света) на международном винном конкурсе Japan Wine Challenge 2021.

Savalan Nobel Exclusive Collection Red Dry Reserve 2016 – купаж Каберне Фран, Аликанте Буше и Каберне Совиньона, выращенных в долине Савалан, Габалинского района Азербайджана. Вино обладает сложным и породистым ароматом, мягкой, но уверенной танинной текстурой, полным и насыщенным вкусом.

Trophy for Best Ancient World Wine присуждается лучшим винам Старого Света за высокое качество и уникальные органолептические показатели, в полной мере отражающие характер терруара.

«Для нас большая честь получить эту награду. Она является не только признанием достижений нашей компании, но и доказательством того, что наши вина могут стоять в одном ряду с винами ведущих мировых производителей», - сказал директор Savalan - ASPI Winery Аждар Шафизаде.

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В рамках того же конкурса вина компании Savalan - ASPI Winery удостоились еще шести наград.

В рамках того же конкурса вина компании Savalan - ASPI Winery удостоились еще шести наград.

Золото

Savalan Nobel Exclusive Collection Red Dry Reserve 2016

Серебро

Savalan Canyon reserve 2016

Savalan Elisa Winemaker reserve 2018

Бронза

Savalan Cabernet Sauvignon Ripassato 2016

О конкурсе:

Japan Wine Challenge проводится с 1997 г., считается одним из старейших и наиболее престижных винных конкурсов в Азии. В нем принимают участие ведущие международные эксперты. В 2021 г. на конкурсе было представлено более 1100 вин из 28 стран.

О кампании

Savalan - ASPI Winery основана в 2007 году. Предприятие расположено в долине Савалан (Габалинской район) у подножья Большого Кавказского хребта, где природой созданы оптимальные условия для выращивания качественного винограда. История виноделия в данном районе насчитывает, по меньшей мере, 2300 лет. В настоящий момент хозяйству принадлежит 340 га виноградников, расположенных в уникальной природно-климатической зоне на высоте около 400 метров над уровнем моря. На винодельне трудится профессиональная международная команда агрономов и виноделов под руководством итальянских энологов Даниэля д’Андреа и Элизы Вангони. Savalan - ASPI Winery специализируется на производстве вин из международных сортов. Продукция компании отмечена многочисленными наградами на престижных международных конкурсах International Wine Challenge, International Wine and Spirit Competition, Decanter, Mundus Vini и др.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAsiyanın ən prestijli müsabiqəsində Azərbaycan şərabının zəfəri

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