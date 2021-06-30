Товарооборот в Баку вырос на 1%

В январе-мае текущего года объем торгового оборота в Баку по сравнению с январем-маем 2020 года увеличился на 0,8% и составил 8 млрд 608,1 млн манатов.

В январе-мае текущего года объем торгового оборота в Баку по сравнению с январем-маем 2020 года увеличился на 0,8% и составил 8 млрд 608,1 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Бакинском городском управлении статистики.

Отмечается, что стоимость проданных в торговой сети продовольственных товаров, напитков и табачных изделий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 2% - до 4 млрд 130,2 млн манатов, а объем непродовольственных товаров снизился на 0,2% и составил 4 млрд 477,9 млн манатов.

По данным, 37,6% потребительских товаров реализовано на предприятиях со статусом юридического лица, 39,5% - на торговых объектах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, 22,9% - на рынках столицы.