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The New York Times Company купила игру Wordle

The New York Times Company купила игру Wordle Издатель газеты The New York Times приобрел ставшую популярной игру в слова Wordle. Сумма сделки выражается семизначным числом, оно не названо.
Бизнес
1 февраля 2022 г. 09:23
The New York Times Company купила игру Wordle

Издатель газеты The New York Times приобрел ставшую популярной игру в слова Wordle. Сумма сделки выражается семизначным числом, оно не названо.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", игра куплена у ее создателя, программиста Джоша Уордла. The New York Times Company пообещала, что по крайней мере в первое время игра останется бесплатной для старых и новых игроков, несмотря на то, что у издания есть отдельная подписка на игры.

Уордл пообещал, что игра останется бесплатной после завершения сделки, и что он поможет новым владельцам надежно сохранить историю всех пользователей.

Игра Wordle появилась в октябре на сайте без рекламы. К 1 ноября у нее было 90 пользователей, к середине января - 300 тыс., а по данным The New York Times теперь их число выросло до нескольких миллионов. По условиям игры, нужно угадать слово из пяти букв с шести попыток. После каждой попытки софт подсказывает, какие буквы были угаданы и верно ли угадано их место в данном слове. Играть можно только один раз в день.

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Версия на английском языке New York Times buys internet game phenomenon Wordle

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