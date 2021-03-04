Строительство таможенного поста "Ханоба" может быть завершено в этом году

В связи со строительством поста "Ханоба" Северного территориального таможенного управления подготовлена проектно-сметная документация

Строительство таможенного поста "Ханоба" в селе Ханоба Хачмазского района может быть завершено в этом году.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехдиев на мероприятии, посвященном итогам 2020 года и предстоящим задачам.

По его словам, в связи со строительством поста "Ханоба" Северного территориального таможенного управления подготовлена проектно-сметная документация.

Он также отметил, что азербайджанская сторона ежедневно проводит таможенно-пограничный осмотр более 500 грузовых и легковых транспортных средств: "Противоположная сторона проводит осмотр 250 транспортных средств. Строительство и ввод в эксплуатацию этого таможенного поста обеспечит более быстрое перемещение грузов, а также транспортных средств из Ирана в Россию и обратно. После ввода в эксплуатацию этого контрольно-пропускного пункта процессы пересечения границы в северном направлении будут осуществляться более удобным и быстрым способом".