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Строительство таможенного поста "Ханоба" может быть завершено в этом году

Строительство таможенного поста "Ханоба" может быть завершено в этом году В связи со строительством поста "Ханоба" Северного территориального таможенного управления подготовлена проектно-сметная документация
Бизнес
4 марта 2021 г. 12:44
Строительство таможенного поста Ханоба может быть завершено в этом году

Строительство таможенного поста "Ханоба" в селе Ханоба Хачмазского района может быть завершено в этом году.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехдиев на мероприятии, посвященном итогам 2020 года и предстоящим задачам.

По его словам, в связи со строительством поста "Ханоба" Северного территориального таможенного управления подготовлена проектно-сметная документация.

Он также отметил, что азербайджанская сторона ежедневно проводит таможенно-пограничный осмотр более 500 грузовых и легковых транспортных средств: "Противоположная сторона проводит осмотр 250 транспортных средств. Строительство и ввод в эксплуатацию этого таможенного поста обеспечит более быстрое перемещение грузов, а также транспортных средств из Ирана в Россию и обратно. После ввода в эксплуатацию этого контрольно-пропускного пункта процессы пересечения границы в северном направлении будут осуществляться более удобным и быстрым способом".

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Версия на азербайджанском языке "Xanoba" gömrük postunun tikintisi bu il yekunlaşa bilər

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