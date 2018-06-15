США применит против товаров из Китая 25 процентный налог

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп утвердил пошлины на товары из Китая на сумму 50 млрд долларов

Как сообщает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, решение было принято по итогам заседания с участием советников по нацбезопасности и представителей минфина и минторга.

Товары из утвержденного списка будут облагаться 25-процентным налогом. Однако на данный момент неизвестно, когда именно пошлины вступят в силу.

Газета подчеркивает, что данное решение идет вразрез с достигнутыми в конце мая договоренностями о прекращении торговой войны между США и Китаем.