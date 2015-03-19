​Сотрудники Report провели наблюдение в некоторых маркетах Баку - РЕПОРТАЖ

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане после подорожания доллара наблюдается рост цен на продовольственные товары. Средства массовой информации неоднократно публиковали статьи о том, что некоторые предприниматели и дельцы повышают цены на товары, обосновывая это подорожанием доллара.

Сотрудники Report провели наблюдения в некоторых маркетах Баку. В ряде маркетов не позволили проводить съемки. Здесь обращает на себя внимание разница в стоимости товаров. В некоторых случаях на товарах на прилавках магазинов отсутствовали ценники.

Report с разрешения руководства сети магазинов Neptun смог провести съемку в данных маркетах. Хотя отмечалось, что в маркетах нет роста цен, между стоимостью товаров на ценниках и стоимостью, которые озвучивали продавцы, наблюдалась определенная разница. Так, на вопрос нашего сотрудника о стоимости яйца, продавец назвал цену в 11 гяпиков, однако цена на ценнике равнялась 8 гяпикам. Заметив, что продавец не может разъяснить ситуацию, администратор немедленно вмешался в ситуацию: "Продавец ошибается, яйца продаются за 8 гяпиков".

В последнее время распространена информация о том, что в сети маркетов Rahat нет роста цен на продовольственные и непродовольственные товары. Для уточнения этого сотрудники Report отправились в один из маркетов Rahat в Наримановском районе. Руководство магазина не возражало против проведения съемок и наблюдений, отметив, что, несмотря на девальвацию маната, все цены в сети магазинов сохранились на прежнем уровне: "Некоторые продукты у нас и раньше были дешевле, чем в других магазинах. Конечно, после девальвации некоторые компании по оптовым продажам подняли цены. В итоге, мы приостановили сотрудничество с ними и не принимаем у них товары на продажу. Учитывая интересы населения, цены необходимо сохранить максимально стабильными", - заявили в маркете.

Затем сотрудники Report продолжили наблюдения в маркете Fresco на улице Самеда Вургуна, 34 (I этаж бизнес центра "AF Mall"). Официальные представители маркета под различными предлогами не разрешили нашим сотрудникам провести съемки, и привели различные отговорки, в частности утверждали, что роста цен у них нет.

Сотрудники Report столкнулись с аналогичной ситуацией и в маркете Dadlı по улице Юсифа Сафарова, маркетах Metro и Makro около метро Хатаи, где им также не позволили проводить съемки и наблюдения.