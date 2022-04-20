Состоится бизнес-форум Азербайджан-ЕС

17 мая в Баку пройдет бизнес-форум Азербайджан-Европейский Союз (ЕС).
Как сообщает Report, организаторами мероприятия выступают представительство ЕС в Азербайджане, Азербайджано-французская торгово-промышленная палата, Азербайджано-итальянская торговая палата и Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций при Министерстве экономики (AZPROMO).
Целью бизнес-форума является расширение экономического сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, налаживание эффективного взаимодействия между компаниями.