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Состоится бизнес-форум Азербайджан-ЕС

Состоится бизнес-форум Азербайджан-ЕС 17 мая в Баку пройдет бизнес-форум Азербайджан-Европейский Союз (ЕС).
Бизнес
20 апреля 2022 г. 15:56
Состоится бизнес-форум Азербайджан-ЕС

17 мая в Баку пройдет бизнес-форум Азербайджан-Европейский Союз (ЕС).

Как сообщает Report, организаторами мероприятия выступают представительство ЕС в Азербайджане, Азербайджано-французская торгово-промышленная палата, Азербайджано-итальянская торговая палата и Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций при Министерстве экономики (AZPROMO).

Целью бизнес-форума является расширение экономического сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, налаживание эффективного взаимодействия между компаниями.

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Версия на английском языке Baku to host Azerbaijan-EU business forum 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Avropa İttifaqı biznes forumu keçiriləcək

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