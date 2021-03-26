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Сменился собственник стадиона ASK Arena

Сменился собственник стадиона ASK Arena Сменился собственник расположенного в Низаминском районе Баку на проспекте Гейдара Алиева стадиона ASK Arena (ранее "Шефа" и "Интер Арена"), принадлежащего ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (ASK).
Бизнес
26 марта 2021 г. 15:40
Сменился собственник стадиона ASK Arena

Сменился собственник расположенного в Низаминском районе Баку на проспекте Гейдара Алиева стадиона ASK Arena (ранее "Шефа" и "Интер Арена"), принадлежащего ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" (ASK).

Об этом Report сообщает со ссылкой на Корпорацию.

По информации, полномочия по управлению стадионом перешли к ООО "ASK Əmlak". Созданной в 2018 году компанией с уставным капиталом 100 манатов руководит Гасан Арзуман оглу Гасанов.

Стадион ASK Arena был построен в 2000 году Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана, три года назад передан на баланс ASK. Выступающий в Премьер-лиге Азербайджана по футболу ООО "ПФК Кешля" использует комплекс для проведения домашних игр.

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Версия на азербайджанском языке Dövlətə məxsus “ASK Arena” stadionunun mülkiyyətçisi dəyişib

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