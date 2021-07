Silk Way West Airlines расширяет сеть авиаперевозок в Индии

Сегодня Silk Way West Airlines запустила новый еженедельный рейс посредством Boeing-747F из индийского города Мумбаи. Благодаря новому прямому регулярному маршруту, выполняющемуся по четвергам, грузы будут доставляться в Международный Аэропорт Гейдар Алиев в Баку из Международного Аэропорта имени Чатрапати Шиваджи, одного из самых важных международных воздушных ворот Индии.

После возобновления в июне этого года еженедельного авиасообщения между Баку и международным аэропортом имени Индиры Ганди в Дели посредством Boeing-747F с грузоподъемностью 100 тонн, рейс из Мумбаи в Баку стал вторым маршрутом, запущенным компанией Silk Way West Airlines с целью обслуживания рынка грузовых авиаперевозок Индии. С открытием новых рейсов в Индию авиаперевозчик будет играть все более важную роль в континентальной сети грузоперевозок в Азии, постоянно улучшая качество услуг как для индийских, так и для международных партнеров.

«Мы рады появлению нового воздушного моста в Индии, который соединил нас с Мумбаи. В сотрудничестве с нашими индийскими партнерами Silk Way West Airlines последовательно расширяет свою сеть в регионе. Маршрутная сеть авиакомпании продолжает расширяться, поскольку очередные регулярные рейсы открывают новую страницу в истории двустороннего партнерства между Silk Way West Airlines и нашими индийскими коллегами», - заявил Вольфганг Майер, главный исполнительный директор и президент Silk Way West Airlines.

По словам Джонни Рубио, главного коммерческого директора ISMEA (Индийский субконтинент, Ближний Восток, Африка) Silk Way West Airlines, Индия является одним из ведущих мировых рынков грузовых перевозок и играет ключевую роль в коммерческой бизнес-стратегии авиаперевозчика.

«Благодаря этому расширению, Silk Way West Airlines приобрела возможность присоединить Индию к своей глобальной сети, предлагая своим ценным клиентам возможности авиалайнера Boeing-747F», - отметил Рубио.

Taylor Logistics была назначена вторым GSA (генеральным агентом по продажам) Silk Way West Airlines в Индии. Компания будет функционировать в аэропорту Мумбаи (BOM), в то время как Hercules Aviation продолжит оставаться в качестве партнера перевозчика в аэропорту Дели (DEL).

Taylor Logistics Private Limited – компания, занимающаяся логистикой грузовых авиаперевозок и входящая в авторитетную бизнес-группу TTK Group, существующую более века и имеющую более чем 40-летний опыт в области авиационной логистики. Группа широко известна своей приверженностью качественному и своевременному обслуживанию.

Hercules Aviation была основана в 2006 году как ведущая компания по управлению грузовыми авиаперевозками с GSA-представительствами крупных международных перевозчиков. Компания предлагает услуги квалифицированных и опытных профессионалов в области продаж, маркетинга, обслуживания клиентов, операций, финансов и кредитного контроля, складского и таможенного оформления.

Silk Way West Airlines, основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шёлкового пути, является крупнейшей грузовой авиакомпанией Каспийского региона. Базируясь на территории международного аэропорта Гейдар Алиев, авиакомпания ежемесячно выполняет около 350 рейсов в Европу и Азию, а также в страны Северной и Южной Америки посредством 12 специализированных грузовых самолетов Boeing 747-8F и Boeing 747-400F. 28 апреля 2021 года Silk Way West Airlines, расширяющая свой флот, подписала стратегическое соглашение с Boeing о приобретении пяти современнейших грузовых самолетов 777F. Годовой грузооборот авиакомпании превышает 420 тыс. тонн. Авиакомпания постоянно расширяет свою маршрутную сеть, охватывая более 40 направлений по всему миру, включая крупнейшие аэропорты Европы, стран СНГ, Ближнего Востока, Центральной и Восточной Азии.

