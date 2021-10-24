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Saudi Aramco намерена достичь нулевых углеродных выбросов к 2050 году

Saudi Aramco намерена достичь нулевых углеродных выбросов к 2050 году Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует достичь нулевого показателя выбросов парникового газа к 2050 году.
Бизнес
24 октября 2021 г. 04:20
Saudi Aramco намерена достичь нулевых углеродных выбросов к 2050 году

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует достичь нулевого показателя выбросов парникового газа к 2050 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании в субботу.

"Aramco является уникальной и сильной платформой, с которой можно вести мировую отрасль в направлении решения этой задачи (достижение углеродной нейтральности – ред.). И мы рады объявить сегодня о нашем стремлении достичь нулевых выбросов парниковых газов на всех предприятиях (компании) к 2050 году", - приводятся в тексте слова управляющего государственным инвестиционным фондом королевства Ясира ар-Румейяна.

Как указано в сообщении, соответствующее заявление Saudi Aramco служит дополнением к намерению Саудовской Аравии сократить углеродные выбросы до нуля к 2060 году. Компания планирует раскрыть более подробную информацию в своем предстоящем отчете об устойчивом развитии, который будет выпущен во втором квартале 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке “Saudi Aramco” sıfır karbon emissiyasına nail olmağı hədəfləyib

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