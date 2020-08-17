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Sanofi покупает Principia Biopharma за 3,7 млрд долларов

Sanofi покупает Principia Biopharma за 3,7 млрд долларов Французская компания сконцентрируется на производстве лекарств для лечения рака и редких заболеваний
Бизнес
17 августа 2020 г. 19:55
Sanofi покупает Principia Biopharma за 3,7 млрд долларов

Французская фармацевтическая компания Sanofi подписала окончательное соглашение о покупке американского разработчика препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний Principia Biopharma. 

Как передает Report со ссылкой на "Комммерсант", сумма сделки, которая уже одобрена советами директоров обеих компаний, составляет 3,68 млрд долларов США.

По условиям сделки Sanofi заплатит по 100 долларов США за каждую акцию Principia Biopharma, что составляет десятипроцентную премию к стоимости акций американской компании на закрытии торгов в пятницу. Благодаря этой сделке Sanofi получает находящиеся в разработке перспективные препараты для лечения аутоиммунных заболеваний, и таким образом французская компания все больше концентрируется на производстве лекарств для лечения рака и редких заболеваний, отходя от традиционного для нее рынка препаратов широкого спроса.

При этом, по мнению аналитиков, опрошенных Financial Times, на этой покупке Sanofi не остановится, поскольку у компании есть свободные средства, оставшиеся от продажи в мае ее доли в биотехнологической компании Regeneron. Стоимость ее доли составила 6,1 млрд долларов США.

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