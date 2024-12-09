Самира Мусаева: Льготы по подоходному налогу увеличили долю частного сектора в трудовых договорах до 52,4%

Самира Мусаева: Освобождение от налога доходов от зарплаты повысило долю частного сектора в трудовых договорах до 52,4%

В Азербайджане освобождение работников частного ненефтяного сектора от уплаты подоходного налога увеличило долю частного сектора в трудовых договорах с 37,1% (в 2018 году) до 52,4%.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель начальника Государственной налоговой службы (ГНС) Самира Мусаева.

По ее словам, реформы, направленные на повышение прозрачности в частном ненефтяном секторе, являлись одной из наиболее эффективных мер с точки зрения "обеления" зарплат на рынке труда:

"Начатые в 2019 году реформы привели к серьезному прогрессу в вопросе легализации трудовых отношений. В частном ненефтяном секторе значительно снизилась налоговая нагрузка в результате освобождения работника, чья зарплата не превышает 8 тыс. манатов, от уплаты подоходного налога. Это подтолкнуло бизнес к оформлению трудовых отношений и легализации выплачиваемой сотруднику заработной платы".

С.Мусаева сообщила, что с момента применения реформ зафиксирован рост на 32% числа оформленных трудовых отношений. В частном ненефтяном секторе этот рост составил порядка 80%, что означает заключение 451 тыс. новых трудовых договоров.

Она отметила, что наблюдается значительный рост фонда оплаты труда, который в 2018-2023гг вырос в 2,3 раза, в частном ненефтяном секторе этот рост составил в 2,4 раза. "В результате зафиксирован рост в 2,2 раза по платежам на социальные отчисления", - добавила она.