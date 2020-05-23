Россия автоматически продлит трудовые патенты для мигрантов

Трудовые патенты для работающих в РФ иностранных граждан, срок действия которых закончился после 15 марта, автоматически продлеваются на 93 дня,

Как передает Report, об этом сообщается на сайте МВД России.

Данное правило распространяется на патенты, действие которых завершается в период с 15 марта по 15 июня текущего года/ Производить какие-либо оплаты для продления срока действия патента не требуется. Требования работодателей об уплате иностранными гражданами авансового платежа являются необоснованными", — говорится в сообщении ведомства.

Добавляется, что иностранцы без патента могут работать в этот период без его оформления.