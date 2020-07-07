Разрешения работников ряда предпринимателей вновь активированы

Разрешения работников ряда предпринимателей вновь активированы

Продолжается активизация разрешений на основании обращений юридических и физических лиц по разрешенным к деятельности сферам, утвержденным решением Кабинета министров Азербайджана № 208 от 19 июня 2020 года.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

Согласно информации, поступившие обращения незамедлительно рассматривается, и информация о возможности регистрации на портале icaze.e-gov.az по обоснованным обращениям налогоплательщиков направляется в Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN xidmət).

В результате проведенных расследований на основании обращений ряда юридических и физических лиц, ранее имевших разрешение, а впоследствии подпавших под ограничение, была уточнена информация о направлениях их деятельности и кодах классификации в базе данных налоговых органов, обработана учетная база данных, осуществлена активизация разрешений в рамках установленных лимитов.

В связи с этим, юридическим и физическим лицам рекомендуется повторно проверить активацию разрешений на портале.

Субъектам предпринимательства, которые не могут зарегистрироваться на портале, но их деятельность разрешена в особый карантинный период, следует обратиться через онлайн-канцелярию в Государственную налоговую службу.