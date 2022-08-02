О нас

Расширены полномочия Минэкономики Азербайджана

Расширены полномочия Минэкономики Азербайджана Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 24 ноября 2010 года "О применении закона о Государственном бюджете на 2011 год".
Бизнес
2 августа 2022 г. 15:28
Расширены полномочия Минэкономики Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 24 ноября 2010 года "О применении закона о Государственном бюджете на 2011 год".

Как сообщает Report, согласно изменению, теперь после окончания каждого квартала Министерство экономики должно совместно с соответствующими учреждениями проводить анализ налоговых расчетов и платежей юридических лиц, акции (доли) которых более чем на 50% принадлежат государству, и принимать меры по обеспечению уплаты налогов в государственный бюджет, а также раз в год информировать президента страны о проделанной работе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat Nazirliyinə yeni səlahiyyətlər verilib

Другие новости из категории

Азербайджанскую делегацию в Ташкенте принял президент Узбекистана
Азербайджанскую делегацию в Ташкенте принял президент Узбекистана
2 августа 2022 г. 15:14
Узбекистан предложил создать международную систему электронной коммерции
Узбекистан предложил создать международную систему электронной коммерции
2 августа 2022 г. 13:58
Микаил Джаббаров: Азербайджан, Узбекистан и Турция будут поощрять совместные инвестиционные проекты
Микаил Джаббаров: Азербайджан, Узбекистан и Турция будут поощрять совместные инвестиционные проекты
2 августа 2022 г. 13:47
Турция резко увеличила экспорт подсолнечного масла в Азербайджан
Турция резко увеличила экспорт подсолнечного масла в Азербайджан
2 августа 2022 г. 13:20
Порядок возмещения НДС гражданам в Азербайджане может измениться
Порядок возмещения НДС гражданам в Азербайджане может измениться
2 августа 2022 г. 12:57
KOBIA: Стартап-сертификаты получили еще семь МСП
KOBIA: Стартап-сертификаты получили еще семь МСП
2 августа 2022 г. 12:28
Азербайджан и Узбекистан скоро утвердят дорожную карту совместного инвестфонда
Азербайджан и Узбекистан скоро утвердят дорожную карту совместного инвестфонда
2 августа 2022 г. 10:57
Азербайджан начал экспортировать кукурузное масло еще в одну страну
Азербайджан начал экспортировать кукурузное масло еще в одну страну
2 августа 2022 г. 10:22
Азербайджан и Турция обсудили вопросы логистики
Азербайджан и Турция обсудили вопросы логистики
2 августа 2022 г. 10:20
Владелец т/ц Парк бульвар уменьшил уставной капитал
Владелец т/ц "Парк бульвар" уменьшил уставной капитал
2 августа 2022 г. 10:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi