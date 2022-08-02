Расширены полномочия Минэкономики Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 24 ноября 2010 года "О применении закона о Государственном бюджете на 2011 год".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 24 ноября 2010 года "О применении закона о Государственном бюджете на 2011 год".

Как сообщает Report, согласно изменению, теперь после окончания каждого квартала Министерство экономики должно совместно с соответствующими учреждениями проводить анализ налоговых расчетов и платежей юридических лиц, акции (доли) которых более чем на 50% принадлежат государству, и принимать меры по обеспечению уплаты налогов в государственный бюджет, а также раз в год информировать президента страны о проделанной работе.