​Производство автомобилей в Азербайджане возросло в 2,7 раза

В Азербайджане в январе-феврале текущего года в сфере производства машин и оборудования, прочих транспортных средств, легковых автомобилей, прицепов и полуприцепов произведено продукции на 98,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство прочих транспортных средств увеличилось в 2,5 раза, автомобилей, прицепов и полуприцепов – в 7 раз.

За этот период в стране было произведено 480 единиц легковых автомобилей, что в 2,7 раза больше, чем за первые два месяца 2019 года.

В январе-феврале этого года произведено 50 единиц тракторов, что на 82,6% меньше соответствующего показателя предыдущего года.