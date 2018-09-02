Президент России:“Российско-азербайджанский товарооборот по итогам 2017 года увеличился почти на 35 процентов, достигнув 2,5 миллиарда долларов”

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ «В Азербайджане успешно работают многие российские энергетические компании. Это и «Газпром», и «Транснефть», и «Лукойл».

Как сообщает Report, об этом, Президент России Владимир Путин сказал, выступая в Сочи совместно с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы.

“Что касается двусторонних экономических связей, то они развиваются весьма активно. Российско-азербайджанский товарооборот по итогам 2017 года увеличился почти на 35 процентов, достигнув 2,5 миллиарда долларов. Прямые капиталовложения России в Азербайджан составили 1,5 миллиарда долларов. На азербайджанском рынке действуют около 700 совместных компаний, треть из них со стопроцентным российским капиталом. Расширяются контакты между предпринимательскими сообществами, в том числе по линии малого и среднего бизнеса. Российско-азербайджанский деловой совет только в прошлом году оказал поддержку 42 совместным проектам на общую сумму более 450 миллионов долларов.

Вообще, энергосистемы России и Азербайджана функционируют в интегрированном режиме. Углубляется кооперация в промышленной сфере. Упомяну несколько успешных совместных проектов, которые мы обсуждали с Ильхамом Гейдаровичем. Например, КамАЗ наладил выпуск лицензионных грузовиков и их сервисное обслуживание на Гянджинском автомобильном заводе. Российская компания «Р-Фарм» вложила 74 миллиона долларов в строительство в Азербайджане предприятия по производству лекарственных препаратов, которое откроется в 2019 году. «Газпромбанк» участвует в развитии Сумгайытского химико-промышленного парка, инвестиции составляют порядка 750 миллионов долларов”, - отметил Президент Владимир Путин.