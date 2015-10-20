Представитель Kaznex: Казахстанские компании заинтересованы в азербайджанском рынке

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Участвующие на бизнес-форуме казахстанские компании зарекомендовали себя не только у себя в стране, и они хотели бы найти себе партнеров для экспорта продукции на азербайджанский рынок".

Как сообщает Report, об этом на бизнес-форуме Азербайджан-Казахстан журналистам сказал управляющий директор Национального агентства по экспорту и инвестициям "Kaznex Invest" Аскар Арынов.

Он напомнил, что в 2011 году уже проводилось такое мероприятие, на котором были заключены контракты на сумму более 8 млн. долларов.

"Мы делаем упор на все компании, и надеемся, что они найдут себе партнеров здесь. Это придаст импульс нашим торговым отношениям. К сожалению, по итогам 2014 года наш товарооборот сократился почти на 50%. Наверное, тут вина на только наших стран, но и мирового экономического кризиса", - отметил он.

"Мы хотим провести такой бизнес-форум и в следующем году. Это будет сближать наш бизнес. По мнению международных экспертов, такие бизнес-форумы способствуют увеличению товарооборота на 7-8%. Надеемся, что мы подпишем контракты", - добавил А.Арынов.

Говоря о привлекательности казахстанской продукции, А.Арынов отметил, что в последние годы была проведена модернизация казахстанских предприятий. По его мнению, самым главным, чем может привлечь Казахстан клиентов - это современное машиностроение.

Отметим, что в 2014 году товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном составил 252,1 млн. долларов США.