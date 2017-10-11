Председатель Совета: Беларусь заинтересована в большем присутствии азербайджанских инвестиций

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Беларусь заинтересована в развитии инвестиционного сотрудничества с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил председатель Совета республики Беларусь Михаил Мясникович на встрече с председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым, находящимся с визитом в Минске.

По его словам, на данный момент в Беларуси работают 58 компаний-резидентов с азербайджанским капиталом, а в Азербайджане в свою очередь сегодня функционируют около 70 белорусских представительств различных форм собственности.

"Азербайджанские инвестиции присутствуют на территории Беларуси, но, полагаю, они могли бы быть большими. Мы могли бы значительно активизироваться", - заявил белорусский спикер, добавив, что потенциал двух государств намного выше.

Говоря о промышленной кооперации председатель Совета обратил внимание, что для ее развития между Беларусью и Азербайджаном создаются комфортные условия.