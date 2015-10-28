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    ​Председатель ГТК принял участие в бизнес-форуме

    В завершение форума председатель ГТК ответил на интересующие предпринимателей вопросы

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Boulevard Hotel Baku состоялся совместный бизнес-форум Caspian European Club и Государственного таможенного комитета (ГТК). 

    Как сообщает Report, в бизнес-форуме приняли участие председатель ГТК Айдын Алиев и представители различных компаний.

    Говоря о выступлении и поручениях президента Ильхама Алиева на последнем собрании правительства, председатель комитета отметил, что глава государства создал большие возможности для развития предпринимательства.

    В завершение форума председатель ГТК ответил на интересующие предпринимателей вопросы.

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