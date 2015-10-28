​Председатель ГТК принял участие в бизнес-форуме

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Boulevard Hotel Baku состоялся совместный бизнес-форум Caspian European Club и Государственного таможенного комитета (ГТК).

Как сообщает Report, в бизнес-форуме приняли участие председатель ГТК Айдын Алиев и представители различных компаний.

Говоря о выступлении и поручениях президента Ильхама Алиева на последнем собрании правительства, председатель комитета отметил, что глава государства создал большие возможности для развития предпринимательства.

В завершение форума председатель ГТК ответил на интересующие предпринимателей вопросы.