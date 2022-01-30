Председатель ГТК поздравил таможенников с юбилеем

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев поздравил таможенников с профессиональным праздником.

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев поздравил таможенников с профессиональным праздником.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал председатель ГТК Сафар Мехтиев.

"Верные блюстители нашей экономической и национальной безопасности, уважаемые таможенники! Поздравляю каждого из вас с 30-летием образования таможенных органов и профессиональным праздником, желаю вам успехов в работе на благо нашей страны", - отметил председатель ГТК на своей странице в социальной сети.