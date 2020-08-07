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Предпринимателям могут продлить налоговые льготы

Предпринимателям могут продлить налоговые льготы Сегодня министр экономики Микаил Джаббаров провел онлайн-встречу с предпринимателями
Бизнес
7 августа 2020 г. 17:02
Предпринимателям могут продлить налоговые льготы

Сегодня министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел онлайн-встречу с предпринимателями.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

Во встрече приняли участие руководящие лица Министерства экономики, а также более 280 предпринимателей, действующих в пострадавших от пандемии сферах. Основной целью мероприятия было обсуждение деятельности бизнеса в новых условиях, правил поведения в сфере производства и услуг, путей устранения негативных последствий пандемии для частного сектора.

Выступивший на встрече министр экономики отметил, что несмотря на то, что 2020 год для Азербайджана начался успешно, национальная экономика столкнулась с новыми вызовами вследствие пандемии, вынужденные ограничения привели к ослаблению экономической активности, финансовым потерям бизнеса. Для минимизации негативного воздействия пандемии на национальную экономику, занятость и субъекты предпринимательства Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поставил перед государственными органами очень серьезные задачи.

Кабинетом министров были приняты программы, предусматривающие широкий пакет поддержки экономики, а также значимые документы, охватывающие поддержку бизнеса в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Подчеркнув, что частный сектор является ведущей силой экономики, Микаил Джаббаров отметил, что в соответствии с поручением главы государства, Кабинет министров принял решение о предоставлении новой финансовой поддержки субъектам предпринимательства.

Согласно данному решению, в целях минимизации воздействия сложившейся ситуации на деятельность предпринимателей, а также сохранения уровня занятости, налогоплательщики, работающие в сферах, пострадавших от пандемии, вновь получат от государства поддержку в размере месячного фонда заработной платы, а наиболее нуждающейся части индивидуальных предпринимателей (микробизнес) будет оказана повторная финансовая помощь в размере 250 манатов. Министр экономики также сообщил, что только за один месяц была одобрена выдача кредитов на сумму более 12 миллионов манатов посредством Электронной кредитной платформы, созданной с целью сделать более простым и прозрачным процесс предоставления кредитов предпринимателям под гарантии государства.

Выступившие на встрече предприниматели отметили негативное влияние сложившейся ситуации на их деятельность, подчеркнув, что внедрение новых правил в секторах производства и услуг зависит не только от предпринимателей, но и от каждого члена общества. Предприниматели ожидают дополнительной поддержки от государства для устранения экономических потерь и восстановления экономической активности.

На заранее объявленный адрес электронной почты, в том числе и во время онлайн-встречи, поступили многочисленные вопросы от предпринимателей, на многие из которых министром были даны ответы и комментарии. Выступавшие на встрече предприниматели отметили негативное воздействие сложившейся ситуации на их деятельность, подчеркнули необходимость государственной поддержки для скорейшего устранения экономических потерь и восстановления экономики.

Министр экономики Микаил Джаббаров ответил на вопросы предпринимателей, высказал свое мнение по предложениям. На встрече обсуждались пути минимизации последствий пандемии для частного сектора, оживления и развития бизнеса.

 

 

 

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Версия на азербайджанском языке ФотоMikayıl Cabbarov: "Sahibkarlar yeni həyat tərzinə hazır olmalıdırlar"

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