Предприниматели должны использовать возможность сыграть в партию

В сфере торговли и оказания услуг малый и средний бизнес все больше сдает в конкуренции с крупными сетями

В сфере торговли и оказания услуг малый и средний бизнес все больше сдает в конкуренции с крупными сетями.

Как передает Report, существует ряд объективных факторов, которые сдерживают их внутреннее развитие и ограничивают потенциал роста. Один из них — сугубо технологический: оптимизация и автоматизация обслуживания.

Важным шагом, который может существенно изменить работу предприятий сферы малого и среднего бизнеса в Азербайджане, является создание для потребителей возможности оплаты покупки или предоставленной услуги посредством POS-терминала. Наличие POS-терминалов важно не только с точки зрения расширения объемов безналичных расчетов, но и повышения прозрачности, предупреждения случаев уклонения от уплаты налогов. Массовое внедрение POS-терминалов значительно повлияет на сокращение теневого бизнеса.

Но, к сожалению, сегодня не во всех объектах мелкого и среднего бизнеса, а также общественного питания, можно найти POS-терминал. В таких случаях, граждане не имеют возможности воспользоваться своей пластиковой картой.

Адвокат Анар Рамазанов, комментируя, созданный Государственной налоговой службой при Минэкономики видеоролики под слоганом «Поддержите безналичный расчет», (https://www.youtube.com/watch?v=S78jQ5690b4 и https://www.youtube.com/watch?v=9hQpA3wI9XA), сказал, что согласно статье 7 закона "О защите прав потребителей", установка POS-терминалов для объектов торговли, бытового обслуживания и прочих видов услуг является обязательной.

«За не установку POS-терминалов в законе предусмотрено привлечение к ответственности. Также, согласно статье 16 Налогового кодекса, установка POS-терминалов является одной из обязанностей налогоплательщика», - заявил адвокат.

А.Рамазанов также отметил, что отсутствие POS-терминалов или отказ от безналичных расчетов могут повлечь за собой штраф в размере до 6 000 манатов для владельца объекта.

«Если потребитель столкнется с такой ситуацией, он может обратиться в Государственную службу по антимонопольной политике и защите прав потребителей при Министерстве экономики. Кроме того, граждане могут позвонить на горячую линию Минэкономики, а также пожаловаться на горячую линию Государственной налоговой службы при Министерстве экономики», - сказал юрист.

Также отметим, что видеоролик под слоганом «Поддержите безналичный расчет» создан Государственной налоговой службой, с целью внедрения современных технологий в бизнес-процессы предприятий. Этот подход подразумевает не только установку современного оборудования, но и фундаментальные изменения в подходах к управлению. В результате повышаются производительность бизнеса и уровень удовлетворенности клиентов, а предприятие приобретает репутацию прогрессивной и современной организации.

Вопрос внедрения безналичных платежей стоит перед азербайджанским бизнесом достаточно давно. Решение об установке POS-терминалов было принято правительством еще в 2012 году.

Однако, - по прошествии времени, предприниматели еще не полностью готовы к широкому внедрению POS-терминалов. Ранее массовое распространение сдерживалось относительно низкой популярностью безналичных расчетов среди населения, особенно при покупках на небольшие суммы. Но сегодня все больше людей используют пластиковые карты и, соответственно, из-за отсутствия терминалов, чаще сталкиваются с неудобствами.

Между тем, возможность получить обратно 15% от налога на добавленную стоимость (НДС), безусловно, увеличит заинтересованность граждан активнее пользоваться безналичными расчетами при покупке товаров и оплате услуг. Инструментарий возврата НДС, при покупках посредством платежных карт и при оплате наличными, может серьезно подтолкнуть население отдать предпочтение именно безналичным расчетам.

К тому же, если вспомнить все предыдущие инициативы государства, которые дали позитивный результат как для бизнеса, так и для конечного потребителя, трудно объяснить низкую степень готовности предпринимателей устанавливать POS-терминалы.

Очевидно, что данная инициатива имеет значительные позитивные аспекты. А именно — мотивирует к развитию. К тому же, малому и среднему бизнесу нет необходимости вкладывать средства и время, чтобы выйти на те технологии, которые сегодня доступны. Им достаются сливки технологий — это возможность сыграть партию.