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Предложено провести азербайджано-австрийский бизнес-форум

Предложено провести азербайджано-австрийский бизнес-форум Предлагается расширить связи между азербайджано-австрийскими деловыми кругами.
Бизнес
28 сентября 2022 г. 11:36
Предложено провести азербайджано-австрийский бизнес-форум

Предлагается расширить связи между азербайджано-австрийскими деловыми кругами.

Как сообщает Report, об этом было отмечено на встрече между торговым советником Австрии в Азербайджане Герхардом Лакнером и руководителем Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифом Абдуллаевым в Баку.

Ю.Абдуллаев проинформировал о деятельности Агентства, благоприятном бизнес- и инвестиционном климате, созданном в стране, реализуемых проектах.

На встрече обсуждались возможности проведения азербайджано-австрийского бизнес форума.

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Версия на английском языке Possibilities of holding Azerbaijan-Austria business forum discussed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Avstriya biznes forumunun keçirilməsi təklif olunub

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