Предложено провести азербайджано-австрийский бизнес-форум

Предлагается расширить связи между азербайджано-австрийскими деловыми кругами.

Предлагается расширить связи между азербайджано-австрийскими деловыми кругами.

Как сообщает Report, об этом было отмечено на встрече между торговым советником Австрии в Азербайджане Герхардом Лакнером и руководителем Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифом Абдуллаевым в Баку.

Ю.Абдуллаев проинформировал о деятельности Агентства, благоприятном бизнес- и инвестиционном климате, созданном в стране, реализуемых проектах.

На встрече обсуждались возможности проведения азербайджано-австрийского бизнес форума.