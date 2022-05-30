Посол: Южная Корея является важным партнером Азербайджана в вопросе восстановления Карабаха

"Южная Корея является одним из важных партнеров Азербайджана в вопросе восстановления деоккупированных территорий Карабаха и Восточного Зангезура".

"Южная Корея является одним из важных партнеров Азербайджана в вопросе восстановления деоккупированных территорий Карабаха и Восточного Зангезура".

Как передает Report со ссылкой на корейские СМИ, об этом заявил посол Азербайджана в Корее Рамзи Теймуров.

Теймуров отметил, что в настоящее время Азербайджан является крупнейшим экономическим и торговым партнером Кореи в регионе Южного Кавказа.

"Наряду с посольством Кореи в Азербайджане успешно функционируют офисы Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) и Агентства по содействию торговле и инвестициям (KOTRA)", - сказал посол.

Р.Теймуров отметил, что в Азербайджане зарегистрированы 74 корейские компании, работающие в основном в сфере строительства, торговли и транспорта.