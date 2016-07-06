Посол: Венгрия готова увеличить сумму финансирования сотрудничества с Азербайджаном посредством Eximbank

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Официальный Будапешт при необходимости готов увеличить сумму финансирования двустороннего сотрудничества с Азербайджаном посредством венгерского Eximbank. Как сообщает Report, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

И.Ласлоцки напомнил журналистам о подписании рамочного соглашения с Азербайджаном в марте текущего года в рамках азербайджано-венгерского бизнес-форума о выделении кредитной линии Азербайджану на 200 млн. долларов.

Дипломат сообщил, что при необходимости эта сумма может быть увеличена. Отметив, что Eximbank работает под эгидой министерства иностранных дел Венгрии, посол добавил, что решающее слово по этому вопросу останется за министром иностранных дел и внешней торговли Петером Сийярто. "Все зависит от того, найдем мы хорошие проекты для финансирования или нет", - сказал посол. Он отметил, что большие шансы в этом плане у проекта транспортного коридора "Север-Юг".

И.Ласлоцки напомнил, что Eximbank также планирует открыть азербайджанскому PASHA Bank кредитную линию на сумму пять миллионов долларов для кредитования малого и среднего предпринимательства.