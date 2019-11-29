Министр: Польша заинтересована в новых сферах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ

Экономический диалог между Азербайджаном и Польшей приведет к реализации новых инвестиционных проектов и коммерческих контрактов.

Об этом в интервью Report сказал министр финансов, инвестиций и развития Польши Ежи Квечиньский.

Как отметил министр, польские предприниматели заинтересованы в расширении сотрудничества во многих сферах.

«Существует много перспективных направлений сотрудничества, среди которых транспорт, логистика, строительный сектор, химическая промышленность, судостроение, сельскохозяйственная техника и технологии, городские транспортные средства, фармацевтика, а также возобновляемые и невозобновляемые источники энергии и экологические проекты. Мы надеемся, что активный экономический диалог приведет к реализации инвестиционных проектов и коммерческих контрактов», - отметил Е. Квечиньский.

Он также подчеркнул, что интерес польских предпринимателей к азербайджанскому рынку пока сосредоточен на строительном и продовольственном секторах.

«Мы также видим перспективы развития сотрудничества в инфраструктурных проектах, осуществляемых в Азербайджане. Польские предприниматели заинтересованы работать в свободной экономической зоне, которая создается в Бакинском международном морском торговом порту Алят», - добавил министр.

Отметим, что в 2018 году польско-азербайджанский товарооборот составил 94,6 млн долларов, включая польский экспорт на сумму 80,7 млн долларов и поставки из Азербайджана в Польшу - 13,9 млн долларов. В 2018 году торговый оборот между странами вырос на 11,4% по сравнению с 2017 годом.